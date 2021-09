Fietser ernstig gewond na botsing, bestuurder had gedronken

Foto: SQ Vision. vergroot

Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Noord Brabantlaan in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en is aangehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond halfdrie. De fietser stak de weg over en werd geschept, maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter.

De auto raakte zwaar beschadigd. De fiets brak doormidden door de klap.

Bestuurder aangehouden

De bestuurder is aangehouden omdat na een blaastest bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. Hoeveel hij gedronken had moet blijken uit onderzoek op het politiebureau.

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.