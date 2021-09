Eindelijk, de zon wint het van de bewolking

Foto: Ben Saanen. vergroot

We moesten er even op wachten, maar eindelijk is de zon zaterdagmiddag doorgebroken. De hardnekkige bewolking is verdwenen en wat rest is een fraaie zonnige dag.

De bewolking die als een grijze deken over Brabant lag was nogal hardnekkig. Maar uiteindelijk heeft de bewolking plaatsgemaakt voor de zon. "En als dat gebeurt, wordt het een heerlijke nazomerse dag met temperaturen rond de 23 graden", aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Ook zondag wordt het een mooie dag. Klaassen: "Bovendien is er dan geen grijze start, maar zie je de zon direct, waardoor het wel 24 graden kan worden."

Zomer even terug

Wie nog wat vrije dagen moet opnemen, kan dat overigens het beste dinsdag en woensdag doen. "Dan kan het in Brabant wel 27 graden worden", zegt Klaassen, die verwacht dat het woensdag de warmste dag wordt.

