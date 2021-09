Nu nog grijs, maar écht: het wordt mooi weer vandaag

Foto: Ben Saanen. vergroot

Wie nu naar buiten kijkt zou zomaar kunnen denken dat we weer een grijze dag tegemoet gaan, terwijl er een mooie dag voorspeld werd. Het is nog even doorbijten, want rond twaalf uur breekt toch echt de zon door en wordt het een stralende dag.

Volgens Weerplaza is de laaghangende bewolking, die als een grijze deken over Brabant ligt, nogal hardnekkig. "Maar rond twaalf uur is de zon echt krachtig genoeg om hier doorheen te breken," aldus weerman Raymond Klaassen. "En als dat gebeurt, wordt het een heerlijke nazomerse dag met temperaturen rond de 23 graden."

Ook zondag wordt het een mooie dag. Klaassen: "Bovendien is er dan geen grijze start, maar zie je de zon direct, waardoor het wel 24 graden kan worden."

Zomer even terug

Wie nog wat vrije dagen moet opnemen, kan dat overigens het beste dinsdag en woensdag doen. "Dan kan het in Brabant wel 27 graden worden," zegt Klaassen, die verwacht dat het woensdag de warmste dag wordt.

