Auto schampt andere wagen en belandt in sloot

Een man is zaterdagmorgen met zijn auto in de sloot belandt aan het Bovenstehuis in Boekel. Volgens getuigen reed de jongen hard over de weg en raakte hij een ander voertuig.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man raakte daarna een boom en kwam in de sloot terecht. Er raakte niemand gewond.

De man is meegenomen naar het politiebureau. De reden kon de politie niet zeggen.

De andere auto die werd geschampt (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

