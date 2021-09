Dronken man parkeert auto langs de snelweg om dutje te doen

Een dronken man heeft zaterdagochtend in alle vroegte zijn auto langs de A50 bij Son en Breugel geparkeerd om een dutje te doen. De automobilist had nog wel de alarmlichten aangezet.

De man had volgens de politie 'veel te veel' gedronken. De auto stond half op de vluchtstrook en in de berm. De man werd door de politie uit zijn slaap gehaald en daar was hij niet blij mee, laat de politie weten: “Je hebt een heel grote mond, bent boos op ons en wordt vervolgens door ons veilig van de snelweg gebracht. Wat klopt hier niet?”