Verdachten in zaak van vermiste Bianca (15) vrijgelaten

Twee mannen die door de politie in Zundert zijn aangehouden voor de vermissing van de 15-jarige Bianca uit Ossendrecht zijn vrijgelaten. De rechter-commissaris zag geen reden om de mannen langer vast te houden.

De mannen blijven nog wel verdachten in de zaak. Volgens de woordvoerder weten ze mogelijk meer over de vermissing en hebben ze vlak voor haar verdwijning nog contact gehad met het meisje.

Spoorloos

Bianca is al sinds maandag 16 augustus spoorloos verdwenen. Ze werd voor het laatst gezien rond kwart voor zeven 's avonds in de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in Ossendrecht. Ze is 1,65 meter lang. Op de dag dat ze verdween, droeg ze: