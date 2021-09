Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zwangere vrouw naar het ziekenhuis na ongeluk op A58 bij Tilburg

Twee auto's zijn zaterdagavond rond elf uur op de A58 bij Tilburg tegen elkaar gebotst. Beide auto's raakten elkaar net voor de afslag naar Goirle en kwamen in een sloot naast de weg terecht. In een van de auto's zat een zwangere vrouw. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Politie, ambulances en brandweer waren snel bij ongeluk. Een traumahelikopter landde op de A58 om een trauma-arts naar de plek van het ongeluk te brengen. De zwangere vrouw is door de arts gestabiliseerd. Ze is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de andere auto raakte ook gewond en is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend of er in de auto's nog meer mensen zaten.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De A58 was enige tijd afgesloten voor onderzoek door de verkeersspecialisten van de politie.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.