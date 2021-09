Automobilist (22) scheurt door Oss en mag zijn rijbewijs opnieuw inleveren

Archieffoto: Omroep Brabant vergroot

Een beginnend bestuurder (22) is zaterdagavond op de bon geslingerd nadat hij met een snelheid van 152 km over de Ruwaardsingel in Oss reed. Op de weg is maximaal 50 km toegestaan. De bestuurder mocht voor de tweede keer in korte tijd opnieuw zijn rijbewijs inleveren.

De automobilist had volgens de politie een bloedsnelle auto gehuurd. Op de Ruwaardsingel trapte hij het gaspedaal van de auto eens flink in.

De bestuurder is geen onbekende van de politie. Vorig jaar heeft hij meerdere bekeuringen gekregen omdat hij achter het stuur zat terwijl zijn rijbewijs was ingenomen.

