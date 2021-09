Jan bezorgt ernstig zieke Joop de dag van zijn leven bij Oranje

Memphis Depay bij zieke Joop van der Laan met op de achtergrond vrijwilliger Jan van Geffen (foto: Willem van der Veer). vergroot

Zorgen en voetbal zitten bij Jan van Geffen uit Eindhoven in het bloed. Als steward bij PSV, vrijwilliger bij Stichting Ambulancewens en als verpleegkundige voert hij met liefde al zijn passies uit. Tijdens de wedstrijd zaterdagavond van het Nederlands elftal tegen Montenegro begeleidde hij in zijn vertrouwde stadion de zieke Joop van der Laan bij zijn wens.

Jan van Geffen werkt al zo’n tien jaar bij de stichting en hij wandelt al een jaar of vier rond in het Philips Stadion als gastheer. Met daarnaast ook een gezin en een baan lijkt het een druk bestaan. Maar de Eindhovenaar ziet dat zelf anders. "Meewerken aan wensen zoals zaterdagavond is voor mij een hobby", vertelt hij. "Als ik amateurvoetbal zou spelen zou ik daar elke week tijd aan kwijt zijn. Ik vul die tijd in met vrijwilligerswerk."

Jan zou zaterdag oorspronkelijk een hele andere wens vervullen. Maar de mensen op het planningsbureau weten hoeveel Jan houdt van voetbal en dat hij betrokken is bij PSV. "'We hebben een wens gevonden bij je lievelingsclubje in je lievelingsstadion', zeiden ze. Dan is er wel een gunfactor onder de collega’s en dus heb ik geruild."

De wens in het stadion van PSV was voor de 66-jarige voormalig sportverslaggever Joop van der Laan. Tijdens zijn ziekbed plaatst hij blogs waarin hij open spreekt over zijn ziekte. Joop heeft kanker en hij is ongeneeslijk ziek. Die blogs werden opgepikt door de bekende PSV-supporter Willem van der Veer. Hij schakelde Stichting Ambulancewens in.

''Nog geen twee minuten na het fluitsignaal stond Memphis Depay bij ons."

Joop vertrok samen met vrouw, zoons en kleinzoon naar het Philips Stadion en had de avond van zijn leven. Als voormalig verslaggever stond hij vroeger vaker op de tribune, maar dan voor zijn werk. "Ik ben eigenlijk gewend alles te registreren in zo'n stadion, maar ik heb zaterdag alles gewoon over me heen laten komen", vertelt hij.

Na afloop van de wedstrijd kwamen veel spelers even langs Joop om een praatje te maken. "We reden vlak voor tijd de brancard richting de dug-out", vertelt Jan. "En nog geen twee minuten na het fluitsignaal stond Memphis Depay al bij ons."

"Toen we klaar waren had ik echt een kwartier nodig om bij te komen."

"Als ik zie hoe mannen als Louis van Gaal en Frenkie de Jong zo de tijd voor je nemen, is dat gewoon geweldig", zegt Joop. Ook Jan vindt het mooi om te zien hoe oprecht de spelers zijn. "Als voetbalfan heb je natuurlijk altijd een bepaalde waardering voor de spelers. Maar je zag nu echt dat zij ook een grote waardering hadden voor ons en wat wij deden. Dat was gewoon mooi."

Louis van Gaal op de foto met Joop van der Laan (foto: Willem van der Veer). vergroot

Voor de zieke Joop was de avond prachtig, maar ook vermoeiend. "Praten kost mij al heel veel energie en ik had aan het einde gewoon geen stem meer. Toen we klaar waren had ik in de ambulance ook echt even een kwartier nodig om bij te komen. Maar daarna grapte ik al tegen de ambulancevrijwilligers of ze me niet meteen door konden rijden naar het Circuit bij Zandvoort. Ik was toch al zo lekker bezig."

Voor vrijwilliger Jan restte nog de taak Joop samen met zijn collega terug naar zijn huis in Zeeland te rijden. Daarna volgde een rit terug naar Rotterdam waar het hoofdkantoor van de stichting zit en vanuit daar weer terug naar woonplaats Eindhoven. Om half drie ’s nachts kon hij de deur achter zich dichtrekken. En voor wie dacht dat deze dag lang was, volgende week staat Jan vanuit de stichting een vierdaagse trip naar Litouwen te wachten.

Joop blikt zondagochtend met veel genoegen terug op de avond. Samen met zijn familie is hij via social media alle foto's aan het bekijken. "Het was een geweldige avond met iedereen."

Jan van der Laan met zijn vrouw, zoons en kleinzoon (foto: Willem van der Veer). vergroot

