Vrouw komt met de schrik vrij bij verkeersongeval in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

Een automobiliste is zondag met de schrik vrijgekomen bij een verkeersongeval op de Haagweg in Breda. Het slachtoffer sloeg over de kop nadat ze schrok van een manoeuvre die de automobilist voor haar uithaalde.

De brandweer kwam ter plaatse voor een beknelling, maar de vrouw was zelf al uit haar auto gekomen. De politie sloot de Haagweg aan beide kanten af voor onderzoek.

De bestuurster werd in de ambulance nagekeken.

