Motorrijder botst met afslaande auto en raakt gewond

Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond elf uur op de kruising van de Moersedreef en de Borculolaan in Tilburg. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist zag bij het afslaan vermoedelijk de motorrijder over het hoofd. De motorrijder belandde via de motorkap van de auto op de weg. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet duidelijk. De bestuurder van de auto kwam er zonder verwondingen vanaf.

De beschadigde auto en de motor zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

