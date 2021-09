Mario Götze verlengt contract bij PSV: 'Het totale plaatje klopt'

Mario Götze heeft zijn contract bij PSV verlengd tot 2024. De verbintenis van de 29-jarige middenvelder liep aan het einde van dit seizoen af. "Ik ben erg gelukkig met wat ik hier heb gevonden", stelt Götze.

Mario Götze tekende in oktober van 2020 voor twee jaar in Eindhoven. Hij speelde sindsdien 35 duels voor PSV.

Götze heeft het naar zijn zin bij PSV, momenteel koploper in de Eredivisie. "PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf. Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen."