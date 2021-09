Kabinet werkt aan plan voor onteigening boeren wegens stikstof

De ministeries van Financiën en Landbouw hebben vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot in Nederland snel terug te brengen. Dat blijkt volgens NRC uit stukken die de krant heeft ingezien. De kosten van deze operatie kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De plannen wijzen op een rigoureus andere aanpak, waarbij dwang niet langer taboe is.

Het demissionaire kabinet wil extra stikstofmaatregelen nemen, omdat grote bouwprojecten nog steeds moeilijk tot stand komen. De Raad van State zette in 2019 een streep door de vergunningverlening voor tal van woningen, wegen en andere projecten, wegens de door stikstof veroorzaakte natuurschade.

Eerder dit jaar is al een grote stikstofwet door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar die zorgt er vooral voor dat Nederland op de lange termijn zijn natuurdoelen haalt. Om nu al de vergunningen voor grote projecten - zoals infrastructuur of de bouw van een miljoen woningen - veilig te stellen, is meer nodig, redeneert het kabinet.