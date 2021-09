Man valt door dak en raakt zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Man raakt zwaargewond na val door dak

In de Winkelsestraat in Biezenmortel is maandagochtend een man zwaargewond geraakt nadat hij door een dak viel. Hij zou bezig zijn geweest met het vervangen van het dak van een schuur.

Ista van Galen Geschreven door

De eigenaar van een boerderij zou een bedrijf hebben ingehuurd om het dak van zijn schuur te vervangen. De medewerkers van dat bedrijf gingen maandagochtend aan de slag om het oude dak eraf te halen, toen het misging.

De man stond op een pallet die omhoog werd getild door een verreiker, zodat hij bij de nok van het dak kon. Hij stapte op het dak, maar dat bleek die niet stevig genoeg. De man zakte erdoorheen, viel een paar meter naar beneden en kwam op beton terecht.

De politie, een ambulance en een traumahelikopter kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie komt onderzoek doen naar het ongeluk.

