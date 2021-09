Frits van Eerd trots na Formule 1-race Zandvoort: 'Dit is waanzinnig'

Max Verstappen en Frits van Eerd (foto: Jumbo Supermarkten). vergroot

Jumbo-baas Frits van Eerd kijkt dolenthousiast terug op de eerste Nederlandse Formule 1-race in 36 jaar. Hij sponsort Max Verstappen, die de race in Zandvoort overtuigend won, al sinds jonge leeftijd met zijn supermarktketen. "De sfeer die hier hangt, is zo gaaf", zei de trotse Veghelaar na afloop bij Ziggo Sport.

Daarmee doelt hij op de tienduizenden in het oranje geklede fans die hun landgenoot zondagmiddag naar de overwinning en de leiding in het kampioenschap juichten. "Het begon al op vrijdag, je gaat naar een race en die is uitverkocht. Waar maak je dat nog mee?", vraagt hij zich lachend af.

"Zaterdag pakt hij de poleposition en denk je: dit is het maximum. Hij komt langs en iedereen gaat staan alsof het Nederlands elftal een doelpunt scoort. En vandaag weer, al vanaf de start", gaat Van Eerd verder.

Een volle tribune in Zandvoort (foto: Jumbo Supermarkten). vergroot

De 54-jarige ondernemer, zelf ook autocoureur, was in 1985 bij de tot afgelopen weekend laatste Formule 1-race op Zandvoort. Daar werd hij gegrepen door de auto's, het geluid en de magie van de hoogste autosportklasse.

"Die gast gaat in die auto zitten, hij geeft gas en hij is weg."

36 jaar later is hij terug op het inmiddels flink vernieuwde circuit. Als Jumbo-topman ziet hij hoe zijn supermarktnaam op de helm van Verstappen en op de neus van zijn winnende auto prijkt. Vlaggen van het Brabantse bedrijf zorgen voor het enige geel op de oranjegekleurde tribunes.

Toch is Verstappen, net als de rest van zijn team, nuchter en gefocust voor de race. Dat ervaart ook Van Eerd. "Je komt hem tegen en denkt: Max, hoe ga je het doen? Toen keek een monteur mij aan van: Maak je niet druk, dit gaan we fixen", lacht hij. "En inderdaad: die gast gaat in die auto zitten, hij geeft gas en hij is weg."

"Wij mogen zoveel mazzel hebben met zo'n gast."

Van Eerd spreekt van een 'fantastisch weekend', dankzij de oranje zee van fans. "En dat Max won, was de kers op de taart. Wat een avontuur!"

Het raceweekend startte vrijdag met 'Super Friday': tienduizenden bezoekers waren via Jumbo voor de helft van de prijs aanwezig bij de eerste twee vrije trainingen. De Australische coureur Daniël Ricciardo zorgde voor nog wat extra publiciteit voor de supermarktketen toen hij zondag in een oranje juichcape van Jumbo verscheen.

Van Eerd concludeert: zijn weekend kan niet meer stuk, met Max Verstappen als hoofdrolspeler van al het succes. "Wij mogen zoveel mazzel hebben met zo'n gast", besluit de Brabander. "We zijn ontzettend trots."

Verstappen onderweg naar winst in Zandvoort (foto: Jumbo Supermarkten). vergroot

