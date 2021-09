Mario Götze bij PSV in vijf foto's

Mario Götze in actie voor PSV (foto: ANP). vergroot

Het avontuur van Mario Götze bij PSV kent tot op heden hoogte- en dieptepunten. Toch verlengde de duitser vandaag zijn contract tot 2024. Reden om terug te kijken op zijn eerste elf maanden in Eindhoven aan de hand van vijf foto's.

1. Presentatie

Op 6 oktober 2020 wordt zeer verrassend bekend gemaakt dat Mario Götze de nieuwste aanwinst is van PSV. De man die Duitsland in 2014 de wereldtitel bezorgde, gaat spelen in Eindhoven. Twee dagen na de bekendmaking is de presentatie in het Phillips Stadion met technisch directeur John de Jong.

Mario Götze tekent bij PSV (foto: ANP) vergroot

2. Debuut

Mario Götze debuteert in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het wordt een droomdebuut: binnen tien minuten is de middenvelder trefzeker. PSV wint de wedstrijd met 3-0. Iedereen die nog niet enthousiast was over de komst van de Duitser, is dat na deze wedstrijd wel geworden.

Mario Götze maakt de openingstreffer tegen PEC Zwolle (Foto: OrangePictures) vergroot

3. Blessureleed

Ondanks het feit dat Mario Götze in veel wedstrijden belangrijk is voor PSV, wordt zijn eerste seizoen in Eindhoven gekenmerkt door veel blessureleed. In de 30 overgebleven competitiewedstrijden is de oud-speler van Bayern München en Borussia Dortmund twaalf keer afwezig vanwege een blessure. Ook mist hij de kwartfinale van de beker tegen Ajax.

Mario Götze zittend op het veld (Foto: OrangePictures) vergroot

4. Statistieken

Sportief kent PSV een moeizaam jaar. De club eindigt op een tweede plek op ruime achterstand van kampioen Ajax en wordt in de kwartfinale van de beker uitgeschakeld door de Amsterdammers. Europees wordt er overwinterd, maar is Olympiakos een ronde later het eindstation. Götze is in 25 wedstrijden betrokken bij dertien doelpunten. Hij maakt zes goals en is zeven keer aangever.

Mario Götze scoort op bezoek bij SC Heerenveen (Foto: OrangePictures) vergroot

5. Eerste prijs

Met een volledige voorbereiding achter de rug begint Götze fit aan het nieuwe seizoen bij PSV. Het elftal maakt indruk en pakt vroeg in het seizoen al de eerste prijs. Een masterclass van de Duitse middenvelder leidt de Eindhovenaren naar de Johan Cruijf Schaal. Het is de eerste prijs die Götze pakt met PSV. Ondanks een sterke campagne in de voorrondes van de Champions League wordt het hoofdtoernooi nipt gemist.

Mario Götze scoort de 4-0 namens PSV in de Johan Cruijf Schaal (Foto: ANP) vergroot

