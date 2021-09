Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Trainer Nick bedacht de tactiek voor knock-out van kickbokser Badr Hari

De hoge trap waarmee de Pool Arkadiusz Wrzosek zaterdag kickbokser Badr Hari knock-out schopte, was geen toeval. Het is het werk van Nick Hemmers, kickbokstrainer van Hemmers Gym uit Breda. "Het was ook tactiek om deze trap als verrassing te gebruiken", zo zegt die.

Ronald Strater Geschreven door

Eigenlijk leek het duel tussen de zwaargewichten Wrzosek en Hari in de zwaargewichtdivisie van Glory redelijk snel beslist. De Pool ging in de eerste twee rondes al drie keer onderuit en het was wachten op het moment dat Hari de partij definitief zou beslissen. Maar niet de armen van de Nederlandse kickbokser, maar die van Arkadiusz Wrzosek gingen in de Rotterdamse Ahoy de lucht in. Met een ultieme en onverwachte headkick, versloeg hij Hari alsnog.

Zijn trainer Nick Remmers uit Breda krijgt opnieuw een brede glimlach op zijn gezicht als hij terugdenkt aan dat moment. Staand in de hoek van de Poolse kickbokser, wist hij dat dit geen toeval was.

"Na drie keer acht tellen kwam de hoge trap net op tijd."

"Het scenario, eerst zelf drie keer neer gaan, hadden we natuurlijk niet voorzien", zo zegt Hemmers. "Maar in het kickboksen is één klap of trap voldoende om een partij om te draaien. Ik sta zelf ook bekend om zo'n trap, maar die jongen had die al. Wij zagen zijn goede, hoge trap op de training en daar zijn we verder mee gegaan. Aangegeven ook dat hij Badr Hari af moest leiden en de hoge trap als verrassing moest gebruiken. Het was dus ook tactiek. Na drie keer acht tellen voor hemzelf, kwam het wel net op tijd, haha."

Het succes van Wrzosek is dus ook het succes van Nick Hemmers, die al een tijdje flink aan de weg timmert met zijn kickboksschool in Breda. Zijn familie ademt kickboksen. Zo kent iedereen in het wereldje wel vader Cor als trainer en promotor. Meest bekend is natuurlijk zijn helaas te vroeg overleden broer Ramon Dekkers, die als achtvoudig wereldkampioen mondiale faam geniet.

"Het geheim van Hemmers Gym verklappen we natuurlijk niet", lacht Nick, die nog meer pareltjes onder zijn hoede heeft. "We hebben een goede stijl, een goede geest en ons familiegevoel brengt veel positiefs met zich mee. Daarnaast hebben we een goed systeem dat we aanpassen aan de atleet en de tegenstander. Dat werkt."

