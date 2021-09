In zwartwit hangen 100 foto's van 100 Heusdenaren boven de Botermarkt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In zwartwit hangen honderd foto's van Heusdenaren boven de Botermarkt

“Die hingen hier vrijdag nog niet”, zegt een passant op de Botermarkt in Heusden als ze een beetje verwonderd omhoog kijkt. Ze pakt vervolgens haar smartphone en maakt een foto van de honderd zwart-witportretfoto’s die boven de straat voorzichtig heen en weer bewegen op de wind. “Waar je ook staat, in welke hoek of als je er onderdoor loopt, ze blijven je aankijken. Het is net de Mona Lisa”, aldus fotograaf Judith Baas.

Rob Bartol Geschreven door

Alweer drie jaar geleden trokken de fotografen Mabel Mangnus en Judith Baas kriskras door de gemeente Heusden om inwoners min of meer lukraak te fotograferen. De dames maakten 254 portretfoto's van individuele inwoners van de gemeente én portretteerden ook nog eens bijna tachtig families. De fotosessies vonden plaats in het kader van Heusden 700 jaar.

Die foto’s zijn toen gepubliceerd in het bijbehorende jubileumboek: 'Wij zijn Heusden'. Een selectie van honderd zwart-witportretfoto's uit dat boek hangen nu uitvergroot boven de Heusdense Botermarkt.

“En deze mensen zijn helemaal puur zichzelf. Dat is er zo mooi aan”, vertelt Judith Baas tijdens het omhoogkijken. “Ze gingen poseren voor die witte achtergrond en dan komen mensen tot rust. Ze sloten hun mond, keken je aan en toen werd de foto gemaakt. Je komt bijna bij de kern hoe mensen zijn.”

“Dat jongetje daar is geadopteerd."

“Hier hangt een selectie uit de ruim 250 individuele foto’s hoofden die we inderdaad voor het jubileumboek hebben gemaakt”, vertelt Mabel Mangnus op haar beurt. “In de stadshaven hangen ze allemaal maar dan op klein formaat. Dat jongetje daar”, wijst Mabel omhoog. “Dat jongetje daar aan de rechterkant is geadopteerd. Ze hangen hier mooi die honderd Heusdenaren. De eerste reacties op de foto's boven de straat zijn louter en alleen positief.”

De honderd gefotografeerde zwart-withoofden van de honderd Heusdenaren die hangen boven de Botermarkt zijn slechts een klein, maar opvallend onderdeel van het Art Festival Heusden dat op 11 en 12 september in Heusden wordt gehouden. Een festival met als thema, hoe kan het ook anders: het hoofd. “Ons hoofd maakt het mogelijk dat ons lichaam beweegt, stuurt onze gedachte en maakt dat we soms kunnen ontsnappen”, aldus de organisatie.

"Dat daar is oud-burgemeester Willemse."

De honderd Heusdenaren die boven de Botermarkt hangen hebben stuk voor stuk ook hun eigen verhaal. "Dat daar is oud-burgemeester Willemse", wijst Mabel naar het markante hoofd van de voormalige burgemeester.

Collega Judith Baas vult nog even aan, om alle twijfels weg te nemen, dat iedereen wilde meewerken aan deze nieuwe fase van het fotoproject. Een vervolg op 700 jaar Heusden dat nu onderdeel is van het Heusdense Art Festival.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.