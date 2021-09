Woensdag wordt de warmste en mooiste dag in weken

Er wachten ons nog één zonnige dag(foto: Ab Donker). vergroot

Maandag was het prima en ook dinsdag wordt zomers. Maar woensdag pakt september pas écht uit. In de hele provincie kan het wel 27 graden worden en zo warm is het sinds half juli niet meer geweest.

Volgens Weerplaza is dat laatste niet zo raar omdat we in de tweede helft van juli en augustus veel last hebben gehad van zogeheten lagedrukinvloeden. “De wind kwam vaak vanuit het noordoosten, waardoor we lagere temperaturen hadden dan in juni en begin juli. Toen werd warmte vanuit het land aangevoerd, bijvoorbeeld warme wind uit Spanje.”

Lagedruksystemen

En zo zijn er nog wel meer goede Scrabblewoorden debet aan het slechte weer de afgelopen weken, waaronder veel lagedruksystemen (slecht nieuws voor warm weer) en de ongunstige windligging. “Daardoor is augustus de koelste geweest van de zomermaanden. In augustus zijn er maar twee echt zomerse dagen geweest in weerstation Eindhoven”, aldus de Weerplaza-meteoroloog.

Overigens hoef je niet aan het warme weer te wennen, want vanaf donderdag doet het minder zomerse weer zijn intrede. “Dan wordt het minder warm en is de kans op buien groter. Dat houdt aan tot aan het weekend: ook dan er weinig zomerse warmte en wordt het met moeite 19 graden.” Genieten nu het nog kan dus.

