Vermissing Bianca Abageru (15) uit Ossendrecht: één tip na oproep politie

De Vermist Kind Alert die maandag werd verstuurd voor de 15-jarige Bianca Abageru uit Ossendrecht, heeft één enkele tip opgeleverd. Dat meldt de politie. Dinsdagavond wordt aandacht besteed aan de vermissingszaak in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er worden dan nieuwe foto's getoond van het meisje.

Het meisje is sinds 16 augustus rond kwart voor zeven 's avonds spoorloos. "Ze wordt nu al langere tijd vermist. We hopen dat het publiek informatie heeft. We maken ons zorgen", zegt de politie. Bianca verbleef in een jeugdinstelling op de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan. Ze is 1,65 meter lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen.