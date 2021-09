Door corona geen stage? Ondernemende studenten starten eigen bedrijf

Geen medestudenten leren kennen, hele dagen achter een beeldscherm zitten en stages die uitgesteld worden. De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij jongeren. Maar sommige studenten zijn letterlijk ondernemende types: zij starten een eigen bedrijf. "Het was even spannend, maar ik heb het nu drukker dan ooit."

"Ik werd zo onrustig van hele dagen binnen zitten en achter een schermpje hangen", verzucht Joël Sebregts. Een jaar geleden startte de 20-jarige die aan de Avans in Den Bosch studeert daarom een uitzendbureau, Deliflex,. Inmiddels heeft hij 15 mensen in dienst. "Ik heb er nu al zoveel van geleerd en ik heb echt de smaak te pakken."

Cas van Grunsven, masterstudent Innovation Management aan de TU/e, is oprichter van Codigital. De 24-jarige bouwt apps en websites en zijn bedrijfje loopt zo goed, dat hij er maar niet aan toekomt om aan zijn afstudeerproject te beginnen. "Het was aan het begin van de coronacrisis wel even spannend, maar nu heb ik het drukker dan ooit."

De 22-jarige Simone Vervoort zit in een hele andere branche. "Ik maak voornamelijk tassen van leer, vilt of textiel." En ze weet op te vallen met haar Handmade Dutch Design. "Ik krijg verzoeken uit het binnen- en buitenland en wil me verder gaan specialiseren in het maken van schoenen, daarmee kan ik mensen ook helpen."