Marianne Vos voor zestiende keer naar WK wielrennen

Marianne Vos doet voor de zestiende keer mee aan het WK wielrennen. De renster uit Babyloniënbroek strijdt op zaterdag 25 september in Vlaanderen voor haar negende WK-medaille in de wegwedstrijd. Wielerbond KNWU maakte dinsdag alle selecties voor het wereldkampioenschap bekend, behalve die bij de Elite-mannen.

Dat laatste heeft ermee te maken dat de deelname van Mathieu van der Poel nog onzeker is. Hij start zondag in de eendaagse koers Antwert Port Epic. Volgens zijn ploeg Alpecin-Fenix wordt na die wedstrijd gekeken hoe hij ervoor staat.

Mathieu van der Poel kan, indien hij fit genoeg is om te starten, voor het eerst sinds lange tijd een Brabantse WK-medaille bij de Elite-mannen grijpen. In 1983 gebeurde dat voor het laatst, toen zijn vader Adrie van der Poel in Zwitserland naar het zilver reed.

Van haar zestien deelnames op de weg is Vos voor de veertiende keer geselecteerd bij de Elite-vrouwen. In 2004 en 2005 reed ze nog bij de junioren. Vanaf 2006 pakte Vos drie gouden en vijf zilveren medailles in de hoogste vrouwenklasse op het WK wielrennen. In 2013 werd ze in Italië ook tweede in de ploegentijdrit met het Rabo Women Cycling Team.

"We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen", vertelt Loes Gunnewijk, bondscoach bij de vrouwen. "De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint elk kampioenschap op nul. De uitgangspositie is goed. We hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden."

Wel debuteren er twee vrouwen uit onze provincie op het WK: Elise Uijen uit Herpen en Mijntje Geurts uit Luyksgestel rijden de wegwedstrijd bij de Junior-vrouwen. Uijen doet ook mee in de tijdrit.

