A27 weer open na ongeval met drie vrachtwagens

Het verkeer op de weg in Brabant had dinsdag veel last van een ongeval op de A27 bij knooppunt Hooipolder. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken.

De linker rijstrook was lange tijd afgesloten. Vanuit Werkendam naar het zuiden stond volgens de ANWB op het hoogtepunt 15 kilometer file met ruim anderhalf uur vertraging tot gevolg. Ook op de A59 is het verkeer vertraagd.

Rond halfzes meldde de ANWB dat alle rijstroken weer beschikbaar waren en de overlast afnam. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

