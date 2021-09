Monsterfile op A27 na botsing met drie vrachtwagens

Het verkeer op de weg in Brabant heeft veel last van een ongeval op de A27 bij knooppunt Hooipolder. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken.

De linker rijstrook is afgesloten. Vanuit Werkendam naar het zuiden staat volgens de ANWB 15 kilometer file met ruim anderhalf uur vertraging tot gevolg. Ook op de A59 is het verkeer vertraagd.

Volgens een woordvoerder van de ANWB is de schade behoorlijk groot en gaat de afwikkeling van het ongeval nog wel even duren. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.