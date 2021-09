Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Meisje aangereden in Waalwijk, automobilist rijdt door met schade

Een fietsend meisje is dinsdagmiddag op de Floris v-Laan in Waalwijk geschept door een auto. De automobilist reed vervolgens door en is nog spoorloos.

Het gaat vermoedelijk om een minderjarig meisje. Zij werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie bestuurde de chauffeur een donkerkleurige middenklasser die na het ongeval schade moet hebben aan de linker voorkant.

