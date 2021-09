Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Twee gewonden nadat auto’s op elkaar botsen in Eindhoven

Op ’t Hofke in Eindhoven is dinsdagmiddag een vrouw gewond geraakt, nadat de auto waarin ze zat op een andere auto botste. Een van de voertuigen reed op dat moment vanuit een parkeervak de weg op. Een andere vrouw raakte onwel nadat ze zelf was uitgestapt.

De vrouw had volgens een ooggetuige veel pijn en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam door de knal op de stoep tot stilstand en er ontstond schade aan de deur.

De andere gewonde kon zelf uitstappen, maar ze raakte daarna onwel. Ook zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de vrouw eraan toe is.

Foto: SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.