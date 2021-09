Maakt dromen najagen gelukkig? 'Als het lukt, zit je met de gebakken peren'

Talent Nienke Lohuis wordt geïnterviewd in de documentaire vergroot

Tilburger Justus van den Elsen (30) wil eigenlijk maar één ding: films maken. Maar, zo vroeg hij zich af, hoe gelukkig word je eigenlijk van het najagen van zo’n droom? Hij heeft er een pure en ontroerend eerlijke documentaire over gemaakt: ‘De Kunst van het Falen’. Omroep Brabant zendt die uit op zondagmiddag 12 september om half twaalf.

Jacky Goossens Geschreven door

Het kan een worsteling zijn: een grote droom hebben, maar nooit de zekerheid hebben of je die ooit gaat realiseren. Film- en documentairemaker Justus van den Elsen was hier zo mee bezig dat hij wilde weten hoe dit voor andere creatievelingen werkt. Herkennen zij zijn worsteling? Hij ging op zoek naar antwoorden.

Als geboren en getogen Tilburger lag het voor de hand dat hij hierbij stadsgenoten op het oog had. Hij vond drie hartstochtelijke makers die hun passie én hun onzekerheden met hem wilden delen. En wiens leven in het teken staat van een grenzeloze ambitie om dat te doen waar hun hart ligt. Desnoods tegen de stroom in.

“Als het niet lukt, kun je ernaar blijven hunkeren.”

Inmiddels maakt Justus van den Elsen over de volle breedte filmproducties, van documentaire tot fictie en van commercials tot televisie. Hij mag zich mede-eigenaar noemen van filmproductiehuis Dirty Paws Media en weet een gevoelige snaar te raken, zo bewijst 'De kunst van het falen'. De gesprekken en beelden zijn puur en recht voor z’n raap. Intieme portretten soms.

Je voelt als kijker hoe de drie geïnterviewden worstelen met de eisen die ze aan zichzelf stellen, de druk van het moeten presteren en twijfels die constant op de loer liggen: "Als het niet lukt, kun je ernaar blijven hunkeren. Maar als het wél lukt, zit je met de gebakken peren", zo wordt die twijfel perfect verwoord in de documentaire. Tegelijkertijd spat de passie van het scherm.

“Ik weet niet wie ik ben als ik geen muziek maak. Maar of dat gezond is...”

Joost van den Elsen weet dat succes niet iets is dat op een dag zomaar aan je deur klopt: "Het ging allemaal niet vanzelf, het was vallen en opstaan en gewoon stug door blijven ploeteren", lees je op zijn website. De grote droom achterna. Daar gaat het over in 'De kunst van het falen'. Maar of het gelukkig maakt..?

Kijk hier alvast naar een voorproefje van 'De kunst van het falen'.

De kunst van het falen is zondag 12 september om 11.30 uur te zien op Omroep Brabant. De documentaire is gemaakt in opdracht van Ernstmedia.

Omroep Brabant vind je op Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN-kanaal 507.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.