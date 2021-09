Fietser (75) overleden na ongeluk met vrachtwagen in Dongen

1/1 Een fietser is woensdagochtend in Dongen zwaargewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen.

Een fietser is woensdagochtend op de Industriestraat in Dongen overleden na een botsing met een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 75-jarige man.

De chauffeur van de vrachtwagen is erg geschrokken en werd daarna opgevangen. Volgens de politie is hij aangehouden. 'maar dat is standaard procedure en zegt niks over wie er verkeerd zat', aldus de woordvoerder.