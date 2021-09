Fietser in kritieke toestand na ongeluk met vrachtwagen in Dongen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een fietser is woensdagochtend in Dongen zwaargewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen.

Een fietser is woensdagochtend in Dongen zwaargewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Industriestraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand.

Ista van Galen Geschreven door

Na de botsing werd de fietser nog tientallen meters onder de vrachtwagen meegesleurd. Hoe het precies met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend. De chauffeur van de vrachtwagen is erg geschrokken en is opgevangen.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

