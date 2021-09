Jeffrey Herlings naar vierde plek in WK-klassement door winst in Turkije

Herlings in actie tijdens de GP in Oss (foto: Corrado Francke). vergroot

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft woensdagmiddag in Turkije de Grote Prijs van Afyon op zijn naam geschreven. De KTM-rijder stijgt daardoor naar de vierde plek in het WK-klassement. Afgelopen zondag was hij ook al de beste op de Turkse baan.

Corrado Francke Geschreven door

Herlings kende in de eerste manche een prima start en zat al snel op de tweede plek. In de slotfase reed hij naar het achterwiel van de Fransman Romain Febvre, terwijl regerend wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië en de Italiaan Antonio Cairoli zich achter Herlings aansloten bij het duo.

Spannende strijd

In een spannende laatste ronde deden alle vier de rijders nog mee voor de manche-overwinning. Tot Kawasaki-rijder Febvre een fout maakte: Herlings passeerde hem en wist Gajser en Cairoli achter zich te houden.

De 26-jarige Oplooër was al vroeg in de tweede manche in een strijd verwikkeld met Gajser en Prado. Nadat hij de Spanjaard afschudde, ging Herlings op jacht naar Gajser. De Sloveen was echter te rap en won voor Herlings en Cairoli.

Herlings wint dagklassement

Ondanks zijn tweede plek won Herlings wel het dagklassement voor Gajser en Cairoli. Glenn Coldenhoff uit Best kende een mindere dag in Turkije. Mede door een valpartij eindigde de Yamaha-crosser op een veertiende plek. Brian Bogers uit Eindhoven werd twaalfde.

In de MX2-klasse finishte de 16-jarige Kay de Wolf uit Eersel als negende na een achtste en zevende plaats in de twee manches.

Vierde in tussenstand

Herlings gaat door zijn overwinning Prado voorbij in de WK-tussenstand. Met 321 punten staat hij nu vierde, vijf punten achter nummer drie Cairoli. Gajser is met 355 punten nog steeds leider.

De MXGP en MX2-crossers zijn halverwege de WK-kalender. Er volgen nog negen races: op zondag 19 september is op Sardinië de eerstvolgende.

