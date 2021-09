Politie krijgt tien tips binnen over verdwijning 15-jarige Bianca

Er zijn zo'n tien tips binnengekomen bij de politie over de vermiste 15-jarige Bianca Abageru uit Ossendrecht. Het meisje is sinds 16 augustus spoorloos.

Bianca werd voor het laatst gezien aan de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in haar woonplaats. Vermoedelijk is ze daarna nog in Etten-Leur geweest. Verder tast de politie in het duister. Op de dag dat ze verdween droeg ze: