Huis uit 1920 kopen voor zacht prijsje? Niet voor iedereen een goed idee

Bouwval in Helmond te koop voor 239 duizend euro (foto: Funda) (foto: Funda) (foto: Funda) (foto: Funda) (foto: Funda) Volgende Vorige vergroot 1/5 Bouwval in Helmond te koop voor 239 duizend euro (foto: Funda)

Voor wie van huizen met een historie houdt, klinkt het ongetwijfeld goed: een twee-onder-een-kapwoning uit 1920 in een groene laan in Helmond , voor de zachte prijs van 239.000 euro. En dat in een compleet oververhitte woningmarkt. Maar is het zo romantisch als het lijkt?

Evie Hendriks Geschreven door

Het huis heeft een authentieke uitstraling met witte muren en een oranje dak. Maar tussen die muren en onder dat dak, moet werkelijk alles worden aangepakt. Ben je zelf geen superhandige Harrie met een lege agenda, dan zul je al snel aangewezen zijn op een bouwbedrijf. Een willekeurige aannemer die Omroep Brabant spreekt, schat in dat je minstens nog een ton extra kunt uittrekken voor je er echt warmpjes bijzit.

De tweekapper ligt in een groene laan. (foto: Funda) vergroot

"Je moet door het huis heen kunnen kijken, want het moet rigoureus aangepakt worden", beaamt ook makelaar Bas Teeuwen., die het huis aan de Helmondselaan in de verkoop heeft. Hij belooft: "Als dat gebeurt kan het echt iets aparts worden." Vooral voor wie geen zin heeft in modern. "De oude details in het huis zoals de terrazzovloeren en de rozetten in het plafond geven het huis veel potentie", denkt de makelaar.

Het huis staat sinds 1 september op Funda en heeft al een hoop belangstellenden opgeleverd. "Tot nu toe hebben rond de dertien belangstellenden zich gemeld voor een bezichtiging", vertelt Teeuwen. "We verwachten dan ook dat de woning snel verkocht wordt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.