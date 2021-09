OM eist één jaar cel tegen Ossenaar die hardloper doodreed

Het Openbaar Ministerie eist één jaar cel tegen een 39-jarige man uit Oss voor het doodrijden van een hardloper in Zaltbommel. Van dat jaar eist het OM vier maanden voorwaardelijk. Het 52-jarige slachtoffer werd op zondagmiddag 30 mei van achteren aangereden en is aan de gevolgen daarvan overleden. De bestuurder reed na het ongeluk door.

De politie vond dezelfde zondag nog de bestelauto die bij het ongeluk betrokken was. Een dag later kon de verdachte uit Oss worden aangehouden toen hij op het station van Venlo de trein naar Duitsland wilde nemen.

Alcohol en cocaïne

|De verdachte bekende dat hij de hardloper heeft aangereden. Verder heeft hij volgens het OM toegegeven dat hij voorafgaand aan het ongeval alcohol en cocaïne had gebruikt. Die stoffen konden op het moment van zijn arrestatie al niet meer in zijn bloed worden gemeten. Op het moment van de aanhouding had de man nog zeven gram cocaïne op zak. Ook had hij geen rijbewijs en zou veel te hard hebben gereden.