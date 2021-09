Rechtszaak Lil' Kleine: Boxtelnaar ook gelinkt aan mishandeling Everink

Lil' Kleine (Archieffoto: ANP) vergroot

De succesvolle zakenman Peter S. die medeverdachte is in de mishandelingszaak tegen Lil' Kleine was al eens eerder in het nieuws. De zakenman uit Boxtel kwam in beeld toen kickbokser Badr Hari de ondernemer Koen Everink mishandelde in 2012.

Thijs den Ouden & ANP Geschreven door

Dat laat nu.nl woensdagmiddag weten. De 49-jarige man uit Boxtel was in dezelfde skybox van de Amsterdam Arena toen Badr Hari de ondernemer mishandelde. In eerste instantie zei Peter S. dat hij niet in de skybox was op dat moment. Hij zou tijdens de mishandeling op het veld hebben gestaan. Later gaf hij toe dat hij wel in de skybox was, maar op het balkon stond en niets had gezien.

Flink strafblad

Ook de derde verdachte, eveneens een inwoner van Boxtel, was al eerder in het nieuws en liet toen weten een flink strafblad te hebben. Hij plaatste in 2018 een filmpje op Facebook waar een volwassen man een jongen mishandelt. Hij wilde op deze manier de dader vinden. De vrouw die ook op de video stond, werd uiteindelijk zo bedreigd dat zij en haar gezin moesten onderduiken.

Mishandeling in Amsterdam

Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine echt heet, zou op 6 december 2019 samen met deze twee mannen uit Boxtel een man hebben mishandeld op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het 28-jarige slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie door drie mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt of geslagen. Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden nog meer schoppen.

De artiest ontkent volgens zijn advocaat de clubbezoeker te hebben mishandeld. De situatie is vastgelegd op camera, zo werd eerder duidelijk.

Scholtens advocaat, Nienke Hoogervorst, moest het woensdag tijdens de regiezitting zonder haar cliënt doen. De 26-jarige rapper was niet aanwezig, net als de twee andere verdachten en het slachtoffer. Tot de inhoudelijke bepaling wordt er nog onderzoek gedaan naar de beelden. Ook worden er verschillende getuigen gehoord.

Lil' Kleine werd bekend met hits als Drank & Drugs, Loterij, Krantenwijk en door de rapgroep New Wave. Eind mei kwam de rapper nog in het nieuws, omdat hij zijn verloofde Jamie Vaes zou hebben mishandeld. Tijdens een vakantie zou Vaes bebloed de hotellobby ingelopen zijn, wat ze later weer ontkende. Vaes deed uiteindelijk geen aangifte van het incident.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.