Met een jurk van notities sloot Mila haar tijd op Tilburg University af

(foto: Tilburg University Magazine) vergroot

Mila Chuncheva uit Bulgarije heeft na haar afstuderen aan Tilburg University een jurk gemaakt van haar notities uit het eerste studiejaar. De buitenlandse studente was voor de colleges beter voorbereid dan voor het maken van de jurk. Ze heeft de jurk waarmee ze haar studietijd in Tilburg afsluit in één nacht gemaakt.

Evie Hendriks Geschreven door

Het idee voor de jurk was er al langer bij de psychologie studente. Ze maakte in een vakantie vol verveling al eerder een papieren jurk van supermarktfolders. Haar studiegenoten vonden dat ze dit wel over kon doen met haar samenvattingen. In het eerste jaar schreef ze fanatiek mee tijdens de colleges. De jaren daarna stapte ze over op de laptop.

(foto: Tilburg University Magazine) vergroot

Op de valreep

"De avond dat ik de jurk maakte, vat mijn hele universitaire ervaring samen", vertelt de studente in een interview op de website van Tilburg University. Een plan had Mila niet. Na wat biertjes gedronken te hebben met een vriend begon ze rond vier uur 's nachts met het maken van de jurk, want er stond de volgende dag een fotoshoot gepland waar ze de jurk zou dragen. Met wat hulp van een kamergenoot die op tijd wakker was, lukte het haar de jurk af te krijgen.

Herinnering aan Tilburg

De Bulgaarse kwam op het laatste moment in Tilburg terecht. Ze wilde al langer in het buitenland studeren, maar ze had zich twee dagen voor de deadline bij Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University aangemeld. Toen ze aangenomen was en bleek dat Tilburg een van de beste psychologieprogramma's van Nederland heeft, hoefde ze er geen twee keer meer over na te denken. Ook was ze enthousiast over de verhalen over de feesten in Tilburg die ze van Bulgaarse vrienden hoorde.

"In Tilburg vond ik een thuis weg van huis."

Van haar beslissing heeft Mila geen spijt gekregen. "In Tilburg vond ik een huis weg van huis, ook al heb ik niet eens een woonkamer", vertelt ze. De studente hoopt in februari aan een master te beginnen als de coronasituatie het toelaat. De jurk is in ieder geval een mooie afsluiter van haar tijd op Tilburg University.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.