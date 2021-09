Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Dronken automobilist belandt in sloot, auto in brand en dochters gewond

Een dronken automobilist is woensdagavond op de Rijsbergsebaan in Galder in de sloot beland. Zijn auto vloog daarbij in brand en zijn twee dochters raakten gewond.

Volgens de politie had de man veel te veel gedronken.

De slachtoffers werden met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest uitrukken om de brandende auto te blussen.

