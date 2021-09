Groot geldbedrag buitgemaakt bij overval op Jack's Casino

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Overval op Jack's Casino in Helmond, politie op zoek naar daders

Op Jack's Casino aan de Watermolenwal in Helmond is woensdagnacht tegen sluitingstijd een overval gepleegd. Een medewerkster werd overvallen toen ze even buiten was. Ze moest onder dwang van de daders de kluis openen. De daders hebben volgens de politie een 'groot geldbedrag' buitgemaakt.

De recherche doet nader onderzoek. Er worden getuigen gezocht en camerabeelden bekeken. De politie denkt dat het om minimaal twee daders gaat waarvan één getint is, een mondkapje droeg en een pet op had.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision. vergroot

