Overval op Jack's Casino in Helmond, politie op zoek naar daders

Op Jack's Casino aan de Watermolenwal in Helmond is woensdagnacht kort na sluitingstijd een overval gepleegd. Dat gebeurde rond half vier. Het casino sloot om drie uur.

De politie is op zoek naar de daders en controleert mensen die in de omgeving van het casino zijn. Het is onduidelijk om hoeveel daders het gaat en of ze iets hebben buitgemaakt. Dat wordt door de politie onderzocht.