Automobilist 'vliegt' met 191 kilometer per uur langs snelheidscontrole

Een automobilist is woensdagavond op de bon geslingerd nadat hij op de A59 bij Waspik met zeer hoge snelheid langs een snelheidscontrole was gereden. De meter van de politie sloeg uit tot 191 kilometer per uur.

Volgens de politie kwam de auto voorbijvliegen. Door die snelheid kon de bestuurder pas bij Sprang-Capelle langs de kant van de weg worden gezet. Daar mocht de bestuurder meteen zijn rijbewijs inleveren bij de bekeurende agent.

