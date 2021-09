Man die uit Geffense Plas in Oss werd gehaald is overleden

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

De man die woensdagmiddag uit de Geffense Plas werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en wie de man is, is nog onbekend. De politie zoekt getuigen.

De man verdween woensdagmiddag onder water in de Geffense Plas en kwam niet meer boven. Omstanders hebben samen in het water naar hem gezocht. Volgens het Brabants Dagblad werd hij uiteindelijk op de bodem van de plas gevonden, zo'n vier meter diep. Aan zijn arm is de man naar de oppervlakte getrokken en daarna op een kleine duikplank naar de kant gebracht.

Andere bezoekers van het strand startten met reanimatie, die door de hulpdiensten werd overgenomen zodra ze aankwamen op de plek van het ongeluk. Daarna is de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij uiteindelijk overleden.

Mensen die weten wie deze man is, worden verzocht de politie te bellen.

