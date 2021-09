Saskia zwemt met één been geld bijeen voor kankeronderzoek

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Saskia van den Ouden doet mee aan Swim to Fight Cancer.

Saskia van den Ouden uit Zevenbergen is een doorzetter. Kanker in haar enkel leidde tot twaalf operaties en tot het amputeren van een groot deel van haar linkerbeen. Met prothese schopte ze het tot Europees kampioen paratriathlon. Maar toen kreeg ze darmkanker. Toch doet ze zondag in Breda mee aan Swim to Fight Cancer.

Alle ogen van de badgasten zijn op Saskia gericht als ze het strandje bij de Galderse Meren in het buitengebied van Breda oploopt. Haar prothese, ze mist een deel van haar linkerbeen, trekt bekijks. Saskia vindt de ongevraagde aandacht nog altijd ongemakkelijk, maar ze is er inmiddels wel aan gewend en gaat haar eigen weg in het leven.

"Ik kan wel gaan zitten simmen en huilen, maar daar schiet niemand wat mee op."

Dat is karakter. Hier loopt namelijk een ijzersterke, trotse en zelfbewuste doorzetter van 48 jaar. Jarenlang geteisterd door de rotziekte kanker, maar nog altijd vol energie. "Ik kan gaan zitten simmen en huilen dat dit me dit is overkomen, maar daar schiet niemand wat mee op", zegt Saskia van den Ouden daarover. "Ik kan er beter tegenaan schoppen, want kanker is niet eerlijk."

Het is die instelling die haar beweegt om zondag mee te doen aan Swim to Fight Cancer, een jaarlijks terugkerend evenement waarmee deelnemers geld ophalen voor kankerbestrijding. "Het is heel belangrijk om heel veel geld op te halen, want het enige waarmee je tegen kanker kan vechten is onderzoek. Dat helpt, dat heb ik zelf ondervonden."

Als de prothese er vanaf is afgehaald en de badmuts is opgezet, begeeft Saskia zich met krukken naar de waterkant. Ze laat zich in het water zakken en weg is ze. Wat meteen opvalt, is de snelheid die Van den Ouden haalt. "Het gaat nog best hard", lacht ze. "Schoolslag is lastig voor mij, maar borstcrawl totaal niet."

"Ik won een been van 6000 euro met een spelletje op de radio."

Natuurlijk is Saskia, ze werd in maart nog geopereerd en staat nog onder controle van een arts, nog niet topfit. Maar ze is al wel weer een eind op weg. Zo deed ze dat ook in 2010 na de eerste amputatie. "Ik wilde heel graag gaan rennen, maar dat ging niet want ik miste een stuk been", zo vertelt ze. "Ik heb toen meegedaan aan het radiospelletje 'Hier met die rekening' van Radio 538 en daar won ik een been van 6000 euro. Met die blade ben ik aan de slag gegaan en uiteindelijk de topsport ingerold. Ik heb met Team NL de hele wereld rondgereisd dankzij de A-status die ik had."

In 2017 werd er nog een deel van het been van Saskia afgezet en dacht ze dat de ellende achter de rug was. Maar in maart van dit jaar was er de diagnose darmkanker. Na een zware operatie van vijf uur is de geboren Hilvarenbeekse nu opnieuw op de weg terug en weer niet te stoppen. "Kanker in je lijf is echt heel angstig. Maar ik wilde toch weer iets sportiefs doen en kwam bij zwemmen terecht. Ik googelde zwemmen en kanker en kwam bij het mooie evenement Swim to Fight Cancer uit."

"Swim to Fight Cancer wordt een dag met een lach en een traan."

Dat evenement ziet er ook dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit dan gebruikelijk. Waar normaal in de Bredase Singels wordt gezwommen, is dat nu in zwembad De Kuil in Prinsenbeek. Minder deelnemers en geen hordes publiek. Toch wordt het volgens Saskia bijzonder. "Een dag met een lach en een traan. Want iedereen die daar is, heeft een verhaal. Eén op de drie mensen krijgt kanker en dat is angstaanjagend."

Na haar rondje zwemmen in de Galderse Meren heeft Saskia enige hulp nodig om uit het water te komen. Om vervolgens met krukken haar auto op te zoeken en weg te rijden. De badgasten volgen het tafereel met respect. En terecht.

Je kunt Saskia van den Ouden en Swim to Fight Cancer sponsoren via https://tikkie.me/pay/Fightcancer/u7C6aZ49kTQ63R5mVD13D9

