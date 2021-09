Auto belandt in sloot in Heijningen, bestuurder raakt zwaargewond

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Een man is donderdagochtend op de Oude Heijningseweg met z'n auto in een sloot terechtgekomen. Het slachtoffer zit bekneld. Hij is er ernstig aan toe volgens de politie.

Ista van Galen Geschreven door

De auto ligt gekanteld in de sloot. De brandweer probeert de man te bevrijden en het voertuig te takelen. Een traumahelikopter en twee ambulances staan klaar. De weg blijft vanwege onderzoek van de politie nog wel even afgesloten.

Het is niet bekend hoe de bestuurder met de auto in de sloot is beland. Volgens de politie is het waarschijnlijk een eenzijdig ongeluk.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.