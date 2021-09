NAC heeft hard geld nodig en haalt voormalig commercieel manager terug

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Eric Matijsen wordt opnieuw commercieel manager bij NAC.

NAC heeft Eric Matijsen teruggehaald als commercieel manager. De 36-jarige Bredanaar volgt bij de Bredase club Joris Gieske op, wiens jaarcontract niet wordt verlengd. De voornaamste taak van Matijsen is om de commerciële begroting weer op orde te krijgen. Momenteel loopt NAC qua inkomsten ongeveer 1,5 miljoen euro achter. "De focus moet weer op regionaal."

Eric Matijsen werkte eerder van augustus 2013 tot september 2019 voor de Bredase club. Directeur Mattijs Manders vroeg hem om terug te komen. Dat deed hij niet voor niets, want hoewel er geen reden is voor paniek heeft de club het qua inkomsten lastig. Hoewel het seizoen nog lang is, en de commerciële begroting van vijf miljoen aan de erg hoge kant, moet NAC alle zeilen bijzetten. Momenteel kampt de commerciële afdeling dan ook met een gat van ongeveer 1,5 miljoen euro.

En daar zijn wel wat oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst ettert de coronacrisis nog altijd door. Sponsors zijn voorzichtig, haken ook af, en nieuwe laten zich wat lastiger vangen. Daarbij speelt ook mee dat NAC weer eens een uitermate onrustig seizoen achter de rug heeft, waarin de hele bende weer rollend over straat ging. Dat helpt niet mee aan het imago van de Bredase trots.

Joris Gieske was -voorzichtig gezegd-niet de juiste man op de juiste plaats.

Daarnaast heeft directeur Mattijs Manders een verkeerde inschatting gemaakt. Commercieel manager Joris Gieske, die hij aanstelde, was voorzichtig gezegd niet de juiste man op de juiste plaats. Hij bleef een beetje een vreemde eend in de bijt. Gieske moest ook op zoek naar nieuwe, grote sponsors maar kwam steeds met lege handen thuis.

"Op het moment dat wij startten, leken NAC en ik een ideale match", is wat Giekse zelf zegt over het falen. "Helaas bleek gedurende dit vreemde jaar dat de club en ik nog niet klaar zijn voor elkaar."

"Het is hier makkelijker om tien keer tienduizend euro op te halen, dan één keer een ton."

Hoewel de andere account-managers hun mannetje zeker staan, brokkelde de boel toch beetje bij beetje af. Ook Mander zag de mismatch en nam daarom een paar weken geleden contact op met oud-werknemer Eric Matijsen. Hij moet het schip zoveel mogelijk vlot gaan trekken. "Eerst de gaten van het lopende seizoen dichten en daarna kijken naar de toekomst", zo zegt die. " Verder denk ik nog steeds dat het in deze regio makkelijker is om tien keer tienduizend euro op te halen dan een keer een ton. Daar zit, zeker na corona, onze kracht. De focus moet weer op regionaal."

Manager Eric Matijsen staat met zijn poten in de klei en is meer een meewerkend voorman. "Ik denk dat er op commercieel gebied nog vele slagen gemaakt kunnen worden. Ik ging weg in 2019 omdat ik het gevoel had dat er heel snel afbreuk werd gedaan aan wat ik had opgebouwd. Nu voel ik dat er weer iets te bouwen valt. En er staat nog een geweldig team."

"Ik voel dat er weer iets te bouwen valt, laten we het Avondje NAC weer gaan beleven."

"Er is inderdaad een gat, maar we zitten nog vroeg in het seizoen", zo vervolgt hij. "Er zijn dus nog genoeg kansen om dat dicht te lopen. Op het shirt is nog plaats voor reclame op de mouw en op de onderzijde rug. Er zijn heel wat sponsors weg, dus moeten we zorgen dat die terugkomen. Mensen mogen weer in het stadion en hopelijk mogen we snel heel het stadion vullen. Laten we het Avondje NAC weer gaan beleven."

Om weer bij NAC aan de slag te kunnen, stopt Matijsen als commercieel directeur bij RB Media. Hij zal daar nog wel als adviseur optreden.

