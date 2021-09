Tuin van veertien voetbalvelden groot open voor publiek

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 WEB_TUIN.Copy.01.transfer

Normaal gesproken blijven de poorten naar de enorme tuin van landgoed Baest in Oostelbeers gesloten. Gluren door het hek en zo een fotootje maken is dan het hoogst haalbare voor liefhebbers. Hoe anders is het dit weekend: dan gaan de poorten van de tuin wagenwijd open tijdens Open Monumentendag.

Zelden kom je bij een particulier een tuin van veertien voetbalvelden groot tegen. Het is een tuin waar vroeger beroemdheden kwamen. Danseres Mata Hari is er een keer geweest. Actrice Audrey Hepburn kwam er met regelmaat. “In de jaren na de oorlog kwam ze hier logeren. Haar moeder was een Nederlandse vrouw. Ze was bevriend met de eigenaar, familie Van de Mortel,” vertel tuinman Vincent Ketelaars.

"Het niveau dat hier gevraagd wordt, kun je vergelijken met het tikkie takkie voetbal van Barcelona."

Ketelaars zorgt er samen met zijn team voor, dat de tuin van eigenaresse mevrouw Van de Mortel in perfecte staat blijft. Dat is een hele klus. Zo is de haag alleen al 1,5 kilometer. Met behulp van waterpassen moeten ze ‘m snoeien. “Het bijhouden van deze tuin is elke dag een Champignons Leaguewedstrijd. Het niveau dat hier gevraagd wordt, kun je vergelijken met het tikkie takkie voetbal van Barcelona. Dat proberen wij hier in hoveniersvorm op de mat te leggen.”

Bijzonder in de tuin is de sequoia, een mammoetboom die in Californië voorkomt en dus gewoon in Oostelbeers te zien is. De boom zuigt zich vol met water zodat-ie bosbranden overleeft. Als je er met een vuist tegenaan slaat, voelt het zacht en vochtig aan. Of de gunnera, een tropische plant uit Brazilië met enorme bladeren. Ook is er een bruggetje dat over de Grote Beerze loopt. “Hoe bijzonder kan het zijn dat je in een tuin van voor naar achter een kabbelende rivier hebt vol met zeldzame vissen. Water is altijd een aantrekkelijke factor in de tuin.”

“Deze tuin moet gezien worden."

Bij Open Monumentendag denk je eerder aan gebouwen. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nu ook monumentale tuinen te bezichtigen zijn. Dit jaar kan het in Oirschot voor het eerst. Voorheen mochten nog wel eens kleine groepjes samen met Vincent als gids de tuin in, maar dat is al anderhalf jaar niet meer aan de orde. “Deze tuin moet gezien worden. Voor ons is het leuk om aan mensen te laten zien wat wij hier de hele dag doen en wat een bijzonder plekje in Brabant dit is.”

Zaterdag en zondag is de tuin op landgoed Baest in Oostelbeers van 11 - 16 uur geopend.

