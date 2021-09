Brabanders zijn te dik en bewegen te weinig, GGD-cijfers ongenadig

Om de zorgwekkende cijfers terug te dringen, zouden we meer moeten sporten. vergroot

De helft van alle volwassen Brabanders heeft overgewicht. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. En dat is zorgwekkend, vinden de drie GGD's in onze provincie.

Sven de Laet Geschreven door

Als het aan de GGD’s Midden- en West-Brabant, Hart voor Brabant en Brabant-Zuidoost ligt, hebben de Brabantse gemeenten ook de komende jaren de belangrijke taak om de cijfers terug te dringen. Want waar de helft van alle Brabanders te maken heeft met overgewicht, gaat dat bij de groep boven de 65 jaar zelfs om drie op de vijf.

En dat kan grote gevolgen hebben, zegt de GGD. "Kijk naar de coronacrisis: op de IC liggen sinds het begin van de crisis vooral veel mensen met overgewicht."

Te weinig beweging

Een van de grote oorzaken zit in een gebrek aan beweging. "Slechts de helft van alle Brabanders komt aan de hoeveelheid inspanning die wordt aangeraden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan 2,5 uur matige inspanning per week."

Om te onderzoeken waar dat aan ligt, heeft de GGD Brabanders gevraagd of hun gemeente wel aantrekkelijk is om in te bewegen. "Zeker nu we door corona veel meer op onze eigen omgeving waren aangewezen, is dat een belangrijke factor." Toch lijkt daar de oorzaak van het probleem niet te liggen. "Meer dan 90 procent is tevreden over zijn woonomgeving."

Kwetsbare groepen

Wel denkt de GGD dat er meer aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen met een groter risico op een slechte gezondheid. "Mensen met een lagere opleiding, lager inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond, bijvoorbeeld. Die scoren op bijna alle gezondheidsthema's minder goed. Het advies is dan ook om specifieker in te zetten op deze groepen."

Het is trouwens niet alleen maar kommer en kwel wat er uit de Gezondheidsmonitor naar voren komt. Zo is het drankgebruik in onze provincie een stuk verminderd. "Twee op de vijf 18-plussers geeft aan niet of maximaal één glas per dag te drinken. Dat is meer dan in 2016, dus goed nieuws." Wel wijst de GGD ook hier naar de pandemie. "Het zou kunnen dat door alle maatregelen het drinkgedrag weer tijdelijk is veranderd."

