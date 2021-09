Meeste coronaprikken gezet in gemeente Alphen-Chaam, Altena staat onderaan

Foto: Omroep Brabant vergroot

De gemeente Alphen-Chaam heeft in onze provincie de hoogste coronaprikcijfers, gemeten tot en met zondag 5 september. In totaal is 82 procent van alle volwassenen daar volledig gevaccineerd. Dat is zeventien procent meer dan in de gemeente Altena, waar de Brabantse cijfers het laagst zijn.

Fabian Eijkhout Geschreven door

In onze provincie heeft de gemeente Alphen-Chaam dus de hoogste prikcijfers. Naast de 82 procent van de volwassen die volledig gevaccineerd is, heeft 93 procent in ieder geval één prik heeft gehad. De gemeente Hilvarenbeek is een goede tweede. Daar heeft 81 procent van de volwassenen een volledige vaccinatie gehad, terwijl 92 procent van iedereen die boven de achttien is de eerste spuit heeft laten zetten.

Achterlopende gemeentes

Tegenover de goed scorende gemeentes staan natuurlijk ook gemeentes die achterlopen met het aantal gezette prikken. In de gemeente Altena is 65 procent van de inwoners volledig geaccepteerd. Helmond en Tilburg (67 procent), Eindhoven (68 procent) en Roosendaal (70 procent) zitten daar maar net boven.

Kijk hieronder hoeveel procent van de Brabanders in jouw gemeente al gevaccineerd zijn:

Uit de cijfers die het RIVM bekend heeft gemaakt , blijkt dat in Nederland naar schatting 85,4 procent van alle volwassenen een eerste prik heeft gekregen. 77,1 procent volledig gevaccineerd. In de leeftijdscategorie 12 tot 18-jarigen heeft 83,1 procent een eerste vaccinatie ontvangen, terwijl 74,3 procent van die groep volledig gevaccineerd is.

