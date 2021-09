Drone nieuwe vijand van inbrekers op industrieterein Moerdijk

Inbrekers die hun slag willen slaan op industrieterrein Moerdijk, lopen voortaan het risico vanuit de lucht betrapt te worden. Naast de vele camera's en toegangspoorten op het immense terrein zet het havenbedrijf drones in om boeven te vangen. Donderdag ging een proef van start, waarbij de vliegende surveillant poolshoogte gaat nemen als er een inbraakalarm afgaat.

"Wij willen het best beveiligde industrieterrein van Nederland zijn", zegt directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk. "De beveiliging was al goed, maar wordt met deze drones nog beter."

En die strenge beveiliging is hard nodig, want de bedrijven op het 2500 hectare grote terrein zijn een gewilde prooi voor criminelen. Zo worden er edelmetalen - zoals goud - herwonnen uit oude elektronica, komen er veel waardevolle spullen aan in containers en is de enige Brabantse zeehaven ook geliefd bij drugssmokkelaars.

De drones zullen autonoom gaan vliegen langs veilige routes, zodat ze niet terechtkomen in technische installaties van bedrijven. Tot aan het einde van de proef - in maart volgend jaar - is altijd een gecertificeerde piloot aanwezig om de besturing van het vliegend apparaat over te nemen als dit nodig is.