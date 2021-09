Man werd na nepdate mishandeld en beroofd, tot 3 jaar cel voor Tilburgers

De man ging op pad voor een date, maar werd mishandeld en beroofd (archieffoto). vergroot

De drie jonge Tilburgers (twee van 19 en één van 21) die eind vorig jaar via een datingapp een man (25) uit Oosterhout in de val lokten, mishandelden en beroofden, gaan tot 3 jaar de cel in. De vierde en jongste dader (17) kreeg van de rechtbank 257 dagen jeugddetentie en de maximale 240 uur taakstraf opgelegd.

Sven de Laet Geschreven door

De Oosterhouter vertrok begin december vorig jaar vol goede moed richting de Matterhornstraat in Tilburg. Daar zou hij een afspraakje hebben met ene Lies, die hij via een datingapp had leren kennen.

Maar eenmaal op de afgesproken plaats aangekomen, ging het helemaal mis. De vier mannen uit Tilburg bleken hem met een vals profiel in de val te hebben gelokt.

Duizenden euro's gestolen

Vervolgens werd de man urenlang vastgehouden. In die tijd is hij ook mishandeld en werden er duizenden euro's van zijn rekening gehaald.

Het Openbaar Ministerie had tot vier jaar cel geëist tegen de daders. De uiteindelijke straffen vallen dus behoorlijk lager uit.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.