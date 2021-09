PSV-succescoach Guus Hiddink zet een punt achter indrukwekkende loopbaan

Guus Hiddink. (Foto: Hollandse Hoogte / Maurice van Steen) vergroot

De gloriejaren van Guus Hiddink als trainer van PSV liggen al even achter ons. En in die rol zal hij ook niet meer te zien zijn in Eindhoven. De 74-jarige oud-voetballer zet een punt achter zijn trainersloopbaan.

Fabian Eijkhout

"Het is klaar, ja", zei Hiddink donderdagavond in het SBS-programma HLF8 in gesprek met Johnny de Mol. "Ook niet nog ergens in een ver land misschien iets? Nee." Die verre landen staan er wel genoeg op het palmares van Hiddink. Zo was hij bondscoach van Nederland ook bondscoach van Zuid-Korea, Australië, Rusland, Turkije en Curaçao. In Nederland staat de voormalig trainer van clubs als Real Madrid, Valencia en Chelsea vooral bekend als succesvolle PSV-trainer.

PSV-jaren

Hiddink, die als speler tussen 1970 en 1972 actief was bij PSV, was twee keer hoofdtrainer in Eindhoven. Vanuit zijn rol als assistent schoof hij in maart 1987 door naar de rol van hoofdtrainer. In drieënhalf jaar tijd won hij drie keer de landstitel en drie keer de beker. Het hoogtepunt was de winst van de Europacup 1 in 1988.

In de zomer van 2002 keerde Hiddink terug naar PSV. In die periode voegde hij nog eens drie landstitels en een beker aan de prijzenkast van PSV toe. Ook Europees maakte hij met de Eindhovenaren indruk, al bleef het succes in een echte prijs uit. In het seizoen 2004/2005 eindigde het Europese avontuur in de halve finale van de Champions League.

Hiddink, benoemd tot ereburger van Eindhoven, kwam later in zijn trainerscarrière nog een paar keer terug naar PSV. Zo ondersteunde hij in 2014 trainer Phillip Cocu door wekelijks op het trainingsveld te verschijnen. In 2020 nog even adviseur. Hij keerde toen niet terug op het veld, maar was vooral een klankbord voor de technische staf en de jeugdopleiding.

Laatste klus

Hiddink was nog actief als bondscoach én technisch directeur van Curaçao, maar kwam enige tijd niet in actie omdat hij besmet raakte met het coronavirus. In onderling overleg besloot hij vervolgens zijn nog lopende contract niet af te maken, ook omdat de kwalificatie voor het WK niet was gehaald. Zijn rol bij de voetbalbond van Curaçao blijkt dus zijn laatste als trainer én technisch directeur te zijn geweest.

