Brand in de Droomvlucht, Eftelingattractie bleef uren dicht

Er is vrijdagochtend brand geweest in de Droomvlucht, een attractie van de Efteling. De attractie was vrijdag lange tijd dicht, maar rond halfvier kon deze weer open, zegt een woordvoerder van het park tegen Omroep Brabant.

Een medewerker van de Efteling heeft de brand snel geblust. Het gebeurde in een van de kamers waar ongeveer een vierkante meter is verschroeid. "De exacte locatie kan ik niet geven", zegt de woordvoerder. "We zijn nu aan het kijken wat precies de schade is en wat de gevolgen daarvan zijn."

Door de werkzaamheden rond de Droomvlucht, is de eerste show van Raveleijn geschrapt. De andere shows zullen vrijdag wel doorgaan.

Oorzaak

Waarschijnlijk is de brand begonnen in de verlichting van de Droomvlucht.

